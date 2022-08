Auf der Website der Liga waren Lewandowski und Co. bereits am Freitagabend in Barcelonas Kader aufgeführt.

Neben Lewandowski werden auch der Brasilianer Raphinha, Franck Kessie und Andreas Christensen als Neue bei Barça gelistet.

Ad

Am Samstag ( 21:00 Uhr im Liveticker ) geht es zum Auftakt gegen Rayo Vallecano.

La Liga Fehlstart für Sevilla: Rakitic und Co. verlieren in Osasuna VOR 13 STUNDEN

Jules Koundé, der ebenfalls im Sommer gekommen war, muss hingegen noch als einziger Neuzugang auf seine Registrierung warten. Auch Ousmane Dembélé steht im Kader. Der Vertrag des Franzosen war Ende Juni in Barcelona ausgelaufen, erst danach unterschrieb er neu bei den Katalanen. Deshalb musste auch der Ex-Dortmunder erneut registriert werden.

Den Klub belasten angeblich 1,35 Milliarden Euro Schulden. Der am Freitag bestätigte Verkauf von weiteren 24,5 Prozent für 100 Millionen Euro an "Barça Studios", der hauseigenen Content-Schmiede für audiovisuelle Projekte, soll für die Registrierung ausschlaggebend gewesen sein.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ballon d'Or: Zwei DFB-Stars nominiert - Messi fehlt erstmals seit 2006

(mit SID)

"Verzogenes Kind": Barça-Boss Laporta sorgt für Kopfschütteln

Bundesliga Reaktionen zum BVB-Sieg in Freiburg: "Dann rocken wir das" VOR 14 STUNDEN