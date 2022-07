Zwischen 2015 und 2021 war Xavi als Spieler und Trainer für den katarischen Klub Al-Sadd SC aktiv. Während dieser Periode besuchte der Spanier mit seinem Verein dreimal den Iran. Die politische Beziehung zwischen den USA und dem Iran ist aber seit Jahren äußerst angespannt. Dieser Umstand soll dem 42-Jährigen nun zum Verhängnis geworden sein.

Die US-amerikanischen Behörden verwehrten Xavi die benötigte Einreisegenehmigung. Das stellt den FC Barcelona nun vor ungewöhnliche Probleme.

Der katalanische Klub findet sich nämlich auf seiner Vorbereitungstour ohne den spanischen Übungsleiter wieder. Wie Barcelona selbst jedoch mitteilte, werde Xavi in wenigen Tagen zur Mannschaft stoßen.

Laut "Mundo Deportivo" wurde Xavis Antrag über das elektronische Esta-System abgelehnt. Dadurch bleibt dem Barça-Trainer noch die Möglichkeit, ein reguläres Visum zu beantragen. Dieser Vorgang benötigt jedoch einige Tage.

Zwischen 22. und 30. Juli nimmt die Blaugrana an der "Soccer Champions Tour". Neben Barcelona sind dort auch Real Madrid und Juventus vertreten.

Star-Neuzugang Robert Lewandowski könnte dort erstmals in Erscheinung treten. Der Wechsel des polnischen Weltfußballers wurde am Samstag besiegelt . Dem Vernehmen nach tritt der 33-Jährige am selben Tag seine Reise in die USA an.