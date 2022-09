Kommt der Stürmer seltener zum Einsatz, muss Barcelona offenbar das Gehalt für 2025/26 nicht weiterzahlen. In seinem letzten Vertragsjahr beim spanischen Spitzenverein wäre Lewandowski bereits 37 Jahre alt.

Daher wollen sich die Barça-Bosse womöglich gegen eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit im höheren Fußballeralter absichern.

Ad

In dem Bericht des spanischen Radiosenders wurde zudem das angebliche Gehalt von Lewandowski veröffentlicht. Demnach erhält der Pole über die vier Jahre bis zu 52 Millionen Euro netto.

Champions League Rummenigge von Barcelona-Aus in der Champions League überzeugt VOR 2 STUNDEN

Im ersten Jahr soll Lewandowski 20 Millionen Euro brutto (zehn Mio. Euro netto), in den beiden folgenden Spielzeiten 26 bzw. 32 Millionen Euro brutto (13 & 16 Mio. Euro netto) sowie im letzten Vertragsjahr erneut 26 Millionen Euro (13 Mio. Euro netto) erhalten.

Robert Lewandowski nicht Top-Verdiener in Barcelona

Hinzu kommen offenbar mögliche Bonuszahlungen. Beim Gewinn der spanischen Liga wären 600.000 Euro brutto möglich, bei einem Triple aus Liga, spanischem Pokal und Champions League sogar bis zu zwei Millionen Euro brutto. Dennoch ist der Torjäger nicht der Top-Verdiener bei den Katalanen. Mit rund 343.000 Euro netto pro Woche (rund 35 Mio. Euro im Jahr) soll dies der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé sein.

Angeblich kann Lewandowski seinen Vertrag in Barcelona jedoch jederzeit beenden, heißt es in dem Bericht. In München soll der Pole zuletzt etwa 22 Millionen Euro brutto verdient haben. Aktuell läuft es für Lewandowski in seinem neuen Team bestens. In vier Spielen erzielte der 34-Jährige bereits fünf Tore.

Das könnte Dich auch interessieren: Mbappé über Beziehung zu Neymar: "Manchmal gibt es kältere Momente ..."

Mbappé reagiert auf Hexen-Gerücht: "Pogba hat mich angerufen"

Serie A Ermittlungen wegen Antisemitismus-Gesängen im Mailänder-Derby VOR 5 STUNDEN