Der polnische Nationalspieler fehlt dem Tabellenführer nach dem Wiederbeginn damit im Derby gegen Espanyol (31.12.), bei Atletico Madrid (8.1.) und Betis Sevilla (14.1.).

Lewandowski führt die Torschützenliste der Primera Division derzeit mit 13 Treffern an.

Beim Turnier in Katar trifft der Ex-Münchner mit Polen in Gruppe C auf Mexiko (22.11.), Saudi-Arabien (26.11.) und Argentinien (30.11.).

