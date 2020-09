Für den FC Liverpool, in dessen Reihen aus der vermeintlichen Stammformation nur Virgil van Dijk von Beginn an auf dem Platz stand, begann alles nach Plan. Nach Toren von Xherdan Shaqiri in der 9. und Takumi Minamino in der 18. Minute lag die Mannschaft von Jürgen Klopp schnell mit 2:0 in Führung. Curtis Jones legte mit einem Doppelpack in der 32. und 36. Minute nach.