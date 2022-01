Im Vergleich zum 2:2 gegen Liverpool tauschte Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sechsmal. Unter anderem Kader-Rückkehrer Romelu Lukaku durfte von Beginn an. Tuchels Gegenüber Antonio Conte nahm im Hinblick auf den 1:0-Erfolg der Spurs in Watford zwei personelle Veränderungen vor. Matt Doherty und Japhet Tanganga rückten bei Tottenham in die erste Elf, Letzterer erwischte nicht gerade seinen besten Arbeitstag.

Die Blues stellten das dominante Team. Sie bestimmten das Spiel von Beginn an und gingen früh in Führung. Einen fatalen Fehler Tangangas im Aufbau bestraften die Hausherren eiskalt. Nach Vorarbeit von Marcos Alonso stellte Kai Havertz aus geringer Entfernung auf 1:0 (5.).

Chelsea drückte nach vorne und ließ hinten nichts anbrennen. Die hauptsächlich gegen den Ball agierenden Spurs bekamen kaum Zugriff und ließen Torgefahr vermissen.

In der 34. Minute sah Tanganga erneut nicht gut aus. Mason Mount servierte per Freistoßflanke, sodass der Ball an die Fünferkante flog. Dort köpfte Tanganga seinen Mitspieler Ben Davies an, von dem aus das Spielgerät zum 2:0 ins Tor prallte.

Tottenham bäumte sich zu Beginn des zweiten Abschnitts auf, nach wenigen Minuten war diese deutlich aktive Phase der Spurs aber beendet. Chelsea kontrollierte das Geschehen wieder wie vor dem Seitenwechsel und ließ kaum gegnerische Offensivaktionen zu.

Das Tuchel-Team hatte gegenüber den klar unterlegenen Gästen bereits in den ersten 45 Minuten ein deutliches Chancenplus, das dieses nach der Pause ausbaute. Aufgrund zahlreicher vergebener Möglichkeiten blieb es allerdings beim 2:0.

Der Tweet zum Spiel:

Läuft im Carabao Cup: Havertz netzte in diesem Wettbewerb in fünf Partien dreimal, in der Premier League traf er in 42 Spielen hingegen "nur" sechsmal.

Das fiel auf: Werner gemeinsam mit Lukaku - das passt

Timo Werner wurde in der 46. Minute für seinen Nationalmannschaftskollegen Havertz eingewechselt. Der ehemalige Leipzig-Knipser und Wandstürmer Lukaku standen sich nicht auf den Füßen - im Gegenteil. Beide ergänzten sich gut. Der Belgier zog immer wieder Gegenspieler auf sich, wodurch Lücken entstanden, in die Werner stach. Kurz vor Schluss bedankte sich Werner dafür beinahe mit einer Torvorlage, Lukaku scheiterte aus etwa 13 Metern aber am parierenden Hugo Lloris (90.+4). Ob demnächst beide Offensivspieler zusammen von Anfang an ran dürfen, bleibt abzuwarten.

Die Statistik: 1

Antonio Conte musste seine erste Niederlage auf nationaler Bühne als Tottenham-Coach einstecken. In der Liga blieben seine Spurs bisher siebenmal ungeschlagen.

