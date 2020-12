"Was ich mir am meisten wünsche, ist, wieder mit Messi zu spielen. Wo das sein würde? Egal, sogar auf meiner Position. Wir sollten es nächste Saison versuchen."

Nach dem 3:1-Erfolg von Paris Saint-Germain gegen Manchester United in der Champions League ließ Neymar mit dieser Aussage eine Bombe platzen. Doch was steckt wirklich dahinter? Wie wahrscheinlich ist eine Wiedervereinigung der beiden Superstars?

Gute alte Bekannte sind Neymar und Messi in jedem Fall. Von 2013 bis 2017 spielten die beiden beim FC Barcelona, dann wechselte der Brasilianer nach Paris. In den vier Barça-Jahren sorgten Neymar und Messi in Verbindung mit Luis Suárez als "MSN"-Sturm für Furore. In 113 gemeinsamen Spielen erzielte das Trio 253 Treffer.