Nach über einer Stunde Diskussionen und Unklarheit wurde das Spiel um 22:43 Uhr Ortszeit offiziell abgebrochen.

"Entgegen der Ankündigung hat der Schiedsrichter entschieden, das Spiel nicht fortzusetzen, da er die Sicherheit der Spieler als nicht gewährleistet ansieht", informierte der Stadionsprecher knapp zwei Stunden nach dem Vorfall die Zuschauer über den Abbruch.

Die Person, die für den Wurf der Flasche verantwortlich sein soll, wurde nach Angaben des Stadionsprechers festgenommen. Es handele sich um "eine Einzeltat", hieß es weiter.

Lyons Mannschaft war zwischenzeitlich zum erneuten Aufwärmen auf das Spielfeld zurückgekommen, die Gäste aus Marseille dagegen blieben geschlossen in der Kabine.

Dimitri Payet getroffen am Boden Fotocredit: Getty Images

Ligaverband verurteilt die Gewalt

Der französische Fußball war in den vergangenen Monaten immer wieder von Ausschreitungen überschattet worden.

"Die LFP verurteilt die gewalttätige Aggression gegenüber Dimitri Payet", schrieb der Ligaverband "Ligue de Football Professionnel" in einer Mitteilung. Im Anschluss an die "feige Attacke" sei Payet zudem noch mit "diskriminierenden Beleidigungen" bedacht worden, so die LFP weiter.

Immer wieder Ärger in der Ligue 1

Marseille wiederum muss sein nächstes Heimspiel nach Ausschreitungen in der Partie gegen Paris St.-Germain ohne Zuschauer austragen.

Das Spiel zwischen Nizza und Marseille war am 22. August 2021 gut 15 Minuten vor dem Ende abgebrochen und zwei Monate später in voller Länge an einem neutralen Ort (Troyes) ohne Fans wiederholt worden (1:1).

"Diese ernsten, wiederholten Vorfälle zerstören das Image der französischen Meisterschaft", schrieb die LFP klar.

