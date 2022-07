Lediglich fünf Tore in der Champions League und nur sechs Treffer in der Liga erzielte der Argentinier in der vergangenen Saison für den Pariser Nobelklub.

Dennoch bereiten die PSG-Bosse wohl schon die Vertragsverlängerung mit dem Linksfuß vor, der 2021 an die Seine wechselte.

Ad

Schließlich generierte der Scheich-Klub allein durch Trikotverkäufe mit Messis Namen Umsätze in Millionenhöhe. 60 Prozent der verkauften Trikots waren mit seinem Namen signiert.

La Liga Offiziell: Zukunft von Barça-Star Dembélé geklärt VOR 4 STUNDEN

Übergreifend verzeichneten die Pariser im letzten Jahr 700 Millionen Euro an Einnahmen.

Das könnte Dich auch interessieren: 300-Millionen-Deal? Ronaldo erhält angeblich unfassbares Angebot

EM-Viertelfinaleinzug: Für "unkaputtbare" DFB-Damen jetzt "alles möglich"

Bundesliga Dank Sonderregelung: Schalke 04 holt Kral aus Moskau VOR 4 STUNDEN