Doch nicht nur Messi, Argentiniens größter Fußball-Held seit Maradona, war in Trauer. Auch Brasiliens Fußball-Ikone Pelé zeigte sich bestürzt.

"Welch' eine traurige Nachricht! Ich habe einen einmaligen Gefährten verloren, die Welt eine Legende", schrieb der dreimalige Weltmeister in tiefer Trauer über den Tod des argentinischen Nationalhelden: "Eines Tages spielen wir hoffentlich gemeinsam Fußball im Himmel."

Drei Tage Staatstrauer für Maradona in Argentinien

Zwei der größten Fußballer jemals, der eine fast 30 Jahre früher als der andere, waren über die Jahrzehnte Freunde geworden. Auch ehemalige Vereine und andere Weggefährten, Fans oder Bewunderer der "Hand Gottes" reagierten am Mittwoch mit Bestürzung auf die niederschmetternde Nachricht.

An der Spitze des Trauerzuges stand schockiert Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernandez: "Du hast uns an die Weltspitze geführt. Du hast uns sehr glücklich gemacht. Du warst der Größte von allen. Danke, dass es dich gab, Diego. Wir werden Dich ein Leben lang vermissen."

Argentinien verwandelte sich am Mittwoch in ein Land im Schockzustand. Die Regierung in Buenos Aires rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Maradona soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Staatsbegräbnis erhalten.