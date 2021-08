Götze verteidigte Kroos nun: "Ich persönlich denke, dass Toni Kroos ein großer internationaler Fußballspieler ist, das hat er über Jahre gezeigt. Er hat bewiesen, dass er eine ungeheure Qualität auf den Platz bringt" und verwies auf die Erfolge des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers: "Vergessen wir nicht all die Titel, die er im Laufe seiner Karriere gewonnen hat. Das sucht seinesgleichen, vor allem in Deutschland."

In der Tat ist Kroos´ Trophäenschrank prall gefüllt: Der Greifswalder gewann unter anderem fünf nationale Meisterschaften, viermal die Champions League und wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Zudem wurde er drei Mal in die Weltelf des Jahres gewählt.

Götze sieht kein Stürmerproblem

Götze, der früher in der Nationalmannschaft selbst häufig als zentraler Stürmer aufgelaufen war, äußerte sich auch zur Personalsituation im deutschen Angriff. "Ich denke nicht, dass ein Mittelstürmerproblem das Problem des DFB-Teams ist", erklärte der gebürtige Memminger und blickte auf Beispiele im Ausland. "Wenn man sich Barcelona früher ansieht, für die Messi als falsche Neun gespielt hat, oder wenn man Liverpool sieht, die die Champions League mit Roberto Firmino gewonnen haben, der auch kein klassischer Mittelstürmer ist, zeigt das doch, dass es immer Mittel und Wege gibt, die Systeme auch anders zu bespielen und zu interpretieren."

Vor einem Jahr war Götze vom BVB in die Eredivisie gewechselt. Für die PSV Eindhoven erzielte Götze zuletzt in der Champions-League-Qualifikation gegen Galatasaray Istanbul zwei Tore und führte die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt in die dritte Quali-Runde, in der er im Hinspiel gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland am Dienstag beim 3:0 ebenfalls einen Treffer beisteuerte.

In der Saison 2013/2014 spielten Kroos und Götze gemeinsam unter Pep Guardiola beim FC Bayern München und gewannen zusammen das Double. Kroos fällt bei den Madrilenen derzeit mit einer Schambeinverletzung aus.

