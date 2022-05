Mbappé war der Meinung, dass die Mannschaften aus Europa einen Vorteil gegenüber den südamerikanischen Teams haben.

"Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir immer Spiele auf hohem Niveau haben, wir haben zum Beispiel die Nations League. Wenn wir zur WM kommen, werden wir bereit sein“, sagte der 23-Jährige und fügte hinzu: "Argentinien und Brasilien spielen nicht auf einem hohen Niveau, um zur Weltmeisterschaft zu kommen. In Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa."

"Und deshalb - wenn man sich die letzten Weltmeisterschaften anschaut - gewinnen immer die europäischen Teams", schlussfolgerte der Stürmer.

Die Aussagen des französischen Nationalspielers sorgten in den sozialen Medien teilweise für Unverständnis.

Liverpool-Star reagiert auf Mbappé-Aussagen

Auch Liverpool-Star Fabinho, der für die brasilianische Nationalmannschaft aufläuft, meldete sich bei "ESPN" zu Wort und bezog Stellung: "Es ist anders, es ist nicht einfach. Wir müssen elf, zwölf Stunden reisen, um in Südamerika zu spielen. Wir müssen an Orten wie Bolivien spielen. Ich weiß nicht, ob Frankreich dort schon mal gespielt hat."

Der Mittelfeld-Motor der Reds ist der Meinung, dass sich Brasilien oder Argentinien auch in der europäischen Quaifikationsrunde für die Weltmeisterschaft als Gruppenerste behaupten würden. "Außerdem fahren sie als Mitfavoriten zur WM", sagte er.

Nicht nur Fabinho, sondern auch der ehemalige Nationalspieler Uruguays, Sebastian Abreu, reagierte auf die brisante Aussage Mbappés: "Die Europäer gewinnen wegen der Anzahl der Teams, die zur WM fahren. Man muss die Gruppen sehen, in denen sie sich qualifizieren müssen. Die Qualität der Gegner".

"Wie viele Titel hat Frankreich, und wie viele EM-Titel? Keine 15, oder?", fragte er anschließend provokant, um aufzuzeigen, dass Uruguay ebenfalls zwei WM-Titel gewonnen hat und 15 Mal in der Copa America triumphierte. Zum Abschluss verpasste er dem PSG-Star noch einen weiteren Seitenhieb: "Mbappé hatte kein Wikipedia. Bloß weil sie mit europäischen Teams spielen, heißt nicht, dass diese Europäer auf Topniveau sind."

