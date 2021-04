Publiziert 27/04/2021 Am 12:11 GMT

Mehrere Spieler posierten aus sicherer Entfernung für Fotos. "Es war ein Alligator, ein großer Alligator. Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, aggressiv zu sein und keine Angst zu haben. Aber daran hatten wir nicht gedacht", sagte Trainer Armas weiter: "Wenn man hier in Florida in der Nähe von Wasser ist, kann das passieren. Irgendwie war es auch cool."

Das Viertelfinale findet im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt.

(SID)

