"Ich würde gerne eines Tages in den Vereinigten Staaten spielen, das war schon immer einer meiner Träume", sagte Messi im vergangenen Jahr gegenüber dem spanischen Sender "La Sexta".

Bereits 2018 hatte der Argentinier Klubbesitzer David Beckham gratuliert und via Social Media Hoffnung auf einen Transfer gemacht: "Vielleicht rufst du mich in ein paar Jahren ja mal an."

Laut der "Times" setzt der Engländer nun tatsächlich alle Hebel in Bewegung. Zahlen sollen zwar nicht bekannt sein, Messi winke aber "der größte Vertrag der MLS-Geschichte".

Auch Inter-Miteigentümer Jorge Mase betonte die hohen Ambitionen zuletzt gegenüber "Sport Central": "Wir wollen die besten Spieler der Welt nach Miami holen, nicht nur wegen des Projekts, das wir ins Leben rufen. Wir wollen der Bezugspunkt für den Fußball in den Vereinigten Staaten sein. Wenn man über die besten Spieler der Welt spricht, ist Leo natürlich der beste Spieler des Planeten."

Messi-Berater dementiert Meldungen

Ein Transfer von Messi soll den Fußball in den USA auf ein neues Level heben. Der Wechsel ist für Mase daher ein klares Ziel: "Hoffentlich werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er im Trikot von Inter Miami spielen kann. Das streben wir an. Wir haben keine Garantie, es gibt keine Vereinbarung, aber ich bin ein sehr optimistischer Mensch und hoffe, dass Leo Messi in Zukunft Teil unseres Projekts sein kann."

Messis Berater Marcelo Méndez äußerte sich umgehend zu Berichten, die den Deal als so gut wie beschlossen einordneten: "Das ist falsch", dementierte Méndez in Bezug auf die Meldung der "Times".

Gegenüber "CNN" fügte der Vertreter des Argentiniers hinzu: "Es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt."

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 51 Prozent

Eurosport-Einschätzung: Tatsächlich scheint sich Messi ein Ausklingen der eigenen Karriere in den Vereinigten Staaten vorstellen zu können. Grundsätzlich besteht dafür im nächsten Jahr die Gelegenheit, da der Vertrag bei Paris Saint-Germain im Sommer ausläuft. Am Interesse von Inter Miami dürfte ein Transfer definitiv nicht scheitern. Dass Méndez die Berichte aktuell dementiert, heißt nichts und gehört kann als übliches Geschäftsgebahren eingeordnet werden.

