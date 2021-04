Publiziert 18/04/2021 Am 08:58 GMT

Nach derzeitiger Infektionsschutzverordnung des Freistaats Bayern seien "Veranstaltungen dieser Art mit Zuschauern nicht erlaubt", erklärte der SPD-Politiker. Nichtsdestotrotz gehe er davon aus, "dass wir in München im Sommer vier EM-Spiele sehen werden". Doch das scheint ohne klares Bekenntnis zu Partien vor Fans mehr als fraglich.

Während die UEFA eigentlich bis zur Sitzung des Exekutivkomitees am Montag von allen Spielorten eine Zuschauergarantie fordert, setzt München auf das Prinzip Hoffnung. Man hoffe, "dass sich die Pandemielage bis Juni entspannt und wir unter Einbeziehung zusätzlicher Hygienemaßnahmen und eventueller Teststrategien", so Reiter, "wenigstens einen gewissen Prozentsatz der Plätze in der Allianz Arena für Zuschauer freigeben können".

In München sind die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale geplant. Darüber, welche Folgen ein Verlust der Partien hätte, wolle er "gar nicht spekulieren", führte der Oberbürgermeister aus: "Das ist momentan nicht vorauszusagen."

(SID)

