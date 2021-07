Fußball

DFB stellt Olympia-Kader im Tsubasa-Style vor

Am Montagmorgen gab der DFB den offiziellen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio bekannt. Bei der Vorstellung sorgte der Verband mit einem kreativen Anime-Video für Begeisterung im Netz. Der kurze Spot erinnerte an die berüchtigte japanische Serie "Die tollen Fußball-Stars" um Hauptfigur "Captain Zubasa".

