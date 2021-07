Publiziert 05/07/2021 Am 09:16 GMT

Gornik Zabrze ist ein Verein in der Nähe von Podolskis Geburtsstadt Gliwice. Auf seiner Homepage schreibt der frühere Köln- und Bayern-Stürmer: "Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballer-Karriere bei Gornik zu beenden. Gornik Zabrze ist mein Verein in der polnischen Heimat. Jedes Jahr, wenn ich meine Familie in Oberschlesien besuche, kehre ich gerne auf ein Schwätzchen ein bei meinen Freunden und Bekannten."

Offenbar steht Podolski kurz davor, sich diesen Traum zu erfüllen. Transferexperte Fabrizio Romano hat auf Twitter geschrieben: "Lukas Podolski befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Wechsel zu Gornik Zabrze in Polen, seiner Heimatstadt. Hier begann er seine Karriere. Podolski hat auch Angebot aus Queretaro, Fortaleza, der Türkei und Katarischen Vereinen."

Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte Podolski zuletzt gesagt, sein Plan sei es, "noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben".

