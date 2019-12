Am 26. Dezember ist traditionell voller Spielbetrieb in der Premier League. Alle Klubs sind am sogenannten Boxing Day im Einsatz. Das absolute Spitzenspiel ist am Abend das Match zwischen Tabellenführer FC Liverpool und Leicester City, das sich ebenfalls in die Spitzengruppe geschoben hat.

Die Premier League live im TV

Sky überträgt alle Matches am Boxing Day live im TV. Die Spieltagskonferenz ist auf Sky Sport 1 zu sehen. Alle Einzelmatches gibt es dann ab Sky Sport 2.

Video - "Ich habe zu danken": Klopp sichlich amüsiert von Endlos-Frage auf PK 00:44

Der Boxing Day im Livestream

Bei SkyGo gibt es einen Livestream zu allen Matches in der Premier League.

Die Matches im Liveticker und Livescoring

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel zwischen Leicester City und dem FC Liverpool ab 21:00 Uhr an. Außerdem gibt es wie gewohnt alle Matches im Livescoring.