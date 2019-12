Mikel Arteta soll laut englischen Medien, darunter die "Daily Mail", noch ein abschließendes Gespräch mit Arsenals Klubbesitzer Josh Kroenke führen, bevor die Entscheidung fällt.

Manchester City soll über die Verhandlungen zwischen ihrem Co-Trainer und dem Premier-League-Konkurrenten nicht unterrichtet gewesen sein, was die "Skyblues" offenbar sehr verärgert.

Arsenal wäre Artetas erste Station als Cheftrainer

Seit der Saison 2016/17 ist Arteta als Assistent von Pep Guardiola bei City tätig. Das möglicherweise baldige Engagement in London wäre somit seine erste Station als Cheftrainer - ein Risiko für die ohnehin kriselnden "Gunners". Arsenal steht derzeit auf Platz zehn in der Premier League. Nach dem Aus von Unay Emery übernahm Freddie Ljungberg, doch eine wirkliche Besserung ist nicht in Sicht.

Arteta spielte von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 bei Arsenal.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Entlassung in Neapel: Ancelotti vor Unterschrift bei Premier-League-Klub