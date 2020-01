Nein, auf die Ersatzbank hatte Mesut Özil gewiss keine Lust. Entsprechend mies war seine Laune in den Monaten nach Saisonstart beim FC Arsenal. Trainer Unay Emery setzte nicht mehr auf ihn. In den ersten zehn Spielen stand er nur einmal in der Startelf.

Prompt machten erste Gerüchte die Runde, wohin Özil wechseln könnte, um Emery zu entfliehen.

Özil will auch nächste Saison bei Arsenal spielen

Nun aber sieht die Welt des Mesut Özil plötzlich wieder ganz anders aus, dem neuen Trainer Mikel Arteta sei Dank. Er baut wieder auf den ehemaligen deutschen Nationalspieler. Und der schenkt ihm ein Lächeln zurück.

Von Flucht und Vereinswechsel ist nicht mehr die Rede. In einem Interview mit der türkischen Ausgabe von "BeIN Sports" sagte er:

" Ich bin glücklich, dass ich nach der Saison noch ein weiteres Jahr habe. "

Özil über Arteta: "Alle Spieler sind glücklich und lachen"

Noch hat er seinen Vertrag nicht verlängert, doch dieses Statement hört sich so an, als würde er sich einem neuen Arbeitspapier nicht widersetzen. Özil sagte aber auch:

" Was in der Zukunft passieren wird, weiß ich selber nicht und ich bin auch gespannt darauf. "

Es scheint, als sei Mesut Özils Welt wieder ein Stück in Ordnung gerückt. Das bestätigt er selbst; hinsichtlich Artetas Arbeit sagte er: "Wir sind auf einem guten Weg. Alle Spieler sind glücklich und lachen - das ist das, was wir brauchen."

