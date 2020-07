Der FC Chelsea hat in der Premier League einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions League gefeiert. Die Mannschaft von Frank Lampard bezwang am 36. Spieltag das bereits abgestiegene Tabellenschlusslicht Norwich City mit 1:0 (1:0) und baute dadurch den Vorsprung auf Platz fünf auf vier Punkte aus. Das Tor des Tages erzielte Olivier Giroud unmittelbar vor der Halbzeitpause (45.).

So lief das Spiel:

Nach der herben 0:3-Niederlage gegen Sheffield United, setzte Chelsea-Trainer Frank Lampard im Gegensatz zu weiten Teilen der Saison auf vergleichsweise viel Erfahrung. Mit Christian Pulisic stand nur ein Spieler unter 24 Jahren in der Startelf der Blues.

Norwich City, das bereits vor dem Spiel als erster Absteiger aus der Premier League feststand, war nach sieben Niederlagen aus sieben Partien nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor allem um defensive Stabilität bemüht. Das führte dazu, dass Chelsea das Spiel kontrollierte, jedoch Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen.

Immer wieder schalteten sich die Außenverteidiger Marcos Alonso und Cesar Azpilicueta ins Offensivspiel ein und wurden mit langen Diagonalbällen bedient. Die oft flach hereingetretenen Flanken waren zwar nicht ungefährlich, fanden zumeist aber doch keinen Abnehmer oder wurden abgefangen. Vor allem Olivier Giroud agierte vor dem Tor zunächst eher unglücklich. Bei einem langen Ball setzte sich der Franzose gegen Ben Godfrey durch, bekam dann aber keine Kraft hinter den Ball (21. Minute). Danach wurde Giroud von Azpilicueta bedient, traf den Ball in Rücklage aber erneut unsauber und verfehlte so das Tor (30.).

Die Szene läutete aber auch die beste Phase der Gastgeber ein. In der 36. Minute scheiterte Christian Pulisic mit einem Schuss aus der Drehung am stark reagierenden Tim Krul, der den Ball noch mit den Fingerspitzen und unter Beihilfe der Oberkannte der Latte über das Tor lenkte.

Als alle dachten, dass es mit dem Unentschieden in die Halbzeitpause gehen würde, flankte Pulisic auf Giroud, der sich im Rücken von Timm Klose davonstahl und den Ball aus kurzer Entfernung zur 1:0-Führung ins Tor köpfte (45.+3). Während des Angriffs lag Chelseas Azpilicueta verletzt am Boden, doch seine Teamkollegen spielten weiter und erzielten das Tor.

Die zweite Halbzeit bot zunächst das gleiche Bild. Norwich beschränkte sich auf die Verteidigung und überließ Chelsea den Ball. Die ersten Chancen hatten Rüdiger, der den Ball beim Kopfball nach einer Ecke nicht sauber traf (47.) und Willian, dessen Schuss noch geblockt wurde (52.). Nach einer knappen Stunde beschlossen die Gäste dann aber offensichtlich, auch aktiv am Spiel teilzunehmen. Die Canaries gingen nun teilweise früher auf den Ball und brachten mehr Spieler in die Angriffsbemühungen mit ein. Mehr als geblockte Abschlüsse sprangen zwar nicht heraus, doch das Spiel verlief nicht mehr so einseitig.

Auf der Gegenseite musste Chelsea zunächst auf Chancen warten. In der 66. Minute schlenzte Azpilicueta den Ball von außerhalb des Sechzehners, doch die Kugel landete auf dem Netz des Tores. Etwas später setzte Giroud Pulisic mit einem Chip-Pass in den Lauf gut in Szene. Der US-Amerikaner nahm den Ball direkt und zwang Krul im Tor zu einer Glanztat (75.). Und auch gegen Alonso war Norwichs Torhüter zur Stelle, indem er sich bei einem Kopfball aus spitzem Winkel breit machte und den Ball abwehrte. Zum Schluss hatte Giroud nochmal eine Gelegenheit, als er nach einem Pass von Willian mit der Fußspitze an den Ball kam, das Tor aber knapp verfehlte (85.).

Und so blieb es am Ende beim verdienten, wenn auch wenig spektakulären Sieg des FC Chelsea gegen Absteiger Norwich City. Für Chelsea dürften am Ende wohl vor allem die drei Punkte zählen. Somit haben die Blues vor den schweren Spielen zum Abschluss gegen Liverpool und Wolverhampton mindestens einen Punkt Vorsprung auf Manchester United und Leicester City, die beide in den nächsten Tagen noch ranmüssen.

Die Stimmen zum Spiel:

Olivier Giroud: "Wir mussten ruhig bleiben und den Ball schnell bewegen gegen ein Team, das sehr tief stand. Wir haben uns eine Menge Chancen erspielt, aber es war wichtig, dass wir noch vor der Halbzeit getroffen haben. Wir hätten aufgrund des vielen Ballbesitzes noch mehr Tore erzielen müssen. Die Mannschaft stand etwas unter Druck, weil wir wussten, dass wir auf jeden Fall gewinnen mussten. Deshalb sind wir glücklich."

Das fiel auf: Chelseas klarer Plan

Bei den Offensivbemühungen des FC Chelsea war ein klarer Plan zu erkennen. Da die tiefstehenden Gäste aus Norwich die Mitte des Spielfeldes gut dichtmachten, suchten die Blues immer wieder den Weg über die Außen. Insbesondere die beiden Außenverteidiger Marcos Alonso und Cesar Azpilicueta schalteten sich immer wieder mit nach vorne ein und wurden mit langen Diagonalbällen von Antonio Rüdiger oder Kurt Zouma bedient. Die vielen Flanken brachten auch die größte Gefahr in Chelseas Spiel. Logischerweise resultierte auch der entscheidende Treffer aus einer solchen, als Pulisic Giroud in Szene setzte.

Der Tweet zum Spiel:

Zum ersten Mal schaute sich Chelseas Neuzugang Hakim Ziyech ein Spiel seiner neuen Teamkollegen live im Stadion an. Neben Timo Werner soll er in der kommenden Saison essentieller Bestandteil der Offensive werden. Neben der überzeugenden Leistung dürfte sich der Marokkaner aber insbesondere über die drei Punkte gefreut haben, die einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation bedeuteten

Die Statistik: 1

Nur ein Tor erzielte Norwich in der Liga seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs – bei der 1:2-Niederlage in Watford. Und auch heute gelang den Canaries nur wenig in der Offensive. Am Ende standen gerade einmal zwei Abschlüsse zu Buche, von denen keiner den Weg auf Chelseas Tor fand. Ein entspannter Abend für Blues-Torwart Kepa.

