So lief das Spiel:

Beide Mannschaften starteten eher verhalten und brauchten zehn Minuten, um in Fahrt zu kommen, dann gab es aber erst mal Chancen im Minutentakt. Nach einem Ballverlust von Jorginho bediente Giovani Lo Celso Lucas Moura vor dem Sechzehner, nach einem starken Doppelpass mit Steven Bergwijn scheiterte der Brasilianer aus 16 Metern an Willy Caballero (10.).

Es folgten drei starke Möglichkeiten von den Blues, binnen drei Minuten, von den eine den Weg ins Tor fand. Nach einem starken langen Ball von Jorginho, rechts in den Sechzehner, scheiterte Olivier Giroud zunächst an Hugo Lloris, den Nachschuss setzte Ross Barkley an den rechten Pfosten, von wo er erneut bei Giroud landete. Der Franzose vollendete den Angriff mit links ins kurze Eck und brachte die Blues verdient in Führung (15.).

Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam der Ball zu Marcos Alonso, der ihn rechts vor dem Strafraum annahm und mit rechts volley aufs Tor schoss. Der Versuch ging nur knapp am rechten Winkel vorbei (24.).

Die Spurs schalteten sich dann auch mal wieder ins Spiel ein, als Tanguy Ndombele den gestarteten Bergwijn bediente, der mit der Hacke zu Lucas Moura weiterleitete. Dessen Schuss, links im Strafraum, wurde von César Azpilicueta mit einer Grätsche geblockt (34.).

Chelsea wollte das Spiel früh im zweiten Durchgang entscheiden und erhöhte schnell auf 2:0. Giroud bediente Mason Mount im Halbfeld mit dem Kopf, der anschließend Barkley zentral an der Sechzehnerkante anspielte. Der Engländer verlängerte den Ball direkt weiter nach links, wo Alonso aus vollem Lauf ins lange Eck vollendete (48.).

Wenig später gab es dann Diskussionen um eine Rote Karte, als Lo Celso auf das Bein von Azpilicueta trat, der anschließend behandelt werden musste. Die Szene sah sehr schlimm aus und hätte Rot geben können Der VAR entschied sich dagegen, wohl auch weil Lo Celso lediglich normal auftreten wollte, dabei unabsichtlich den Spanier traf (52.).

Das Spiel flachte in der Folge erst mal ab, weil die Blues den Spurs das Spiel überließen und abwarteten. Die Elf von Mourinho schien damit überfordert zu sein und schaffte es kaum sich gefährliche Chancen zu erspielen.

Zehn Minuten vor Schluss gab es dann die große Chance für die Hausherren, um auf 3:0 zu erhöhen. Mount überlupfte Ben Davies im rechten Halbfeld und drang anschließend in den Strafraum ein. Er bediente den eingewechselten Tammy Abraham an der Fünferkante, doch das Zuspiel war zu weit nach vorn und der Engländer konnte den Ball nur in die Arme von Lloris verlängern.

Die Schlussphase sollte noch einmal etwas spektakulärer werden. Zunächst scheiterte Alonso mit einem Freistoß aus 18 Metern halb rechter Position am Lattenkreuz (82.). Dann überwand Antonio Rüdiger den eigenen Torhüter, nachdem Erik Lamela links im Sechzehner von Lucas freigespielt wurde. Der Deutsche wollte den Pass des Argentiniers abwehren, doch traf unhaltbar ins eigene Tor (89.). Doch die Spurs kamen im Anschluss nicht mehr gefährlich vor das Chelsea-Tor.

Die Stimmen zum Spiel:

Ross Barkley (Spieler vom FC Chelsea):

"Das ist so schön, vor allem in einem Derby. Zu Hause waren wir bislang nicht so stark, aber durch den Sieg können wir das vielleicht wieder ändern. Unser System hat hervorragend funktioniert, und wir haben unseren Spielplan gut umgesetzt - wir sind einfach nur sehr glücklich, dass wir alle drei Punkte bekommen haben."

Olivier Giroud (Spieler vom FC Chelsea):

"Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns heute. Ich möchte über den Teamgeist sprechen, wir haben großen Charakter gezeigt, und wir dachten, es sei ein Wendepunkt, weil wir zu Hause ein bisschen Vertrauen verloren hatten. Es war ein besonderer Tag für mich und das Team."

Das fiel auf: Pure Harmlosigkeit der Gäste

Tottenham lieferte über 90 Minuten wenig Argumente für einen Punktgewinn. Zwar hatte man im ersten Durchgang den ersten gefährlichen Abschluss durch Lucas und später in der ersten Halbzeit erneut eine gute Chance, doch im kompletten zweiten Durchgang schaffte man es nicht den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Chelsea überließ den Spurs das Spiel und hatte nichts zu befürchten, da diese es nicht schafften aufs Tor zu schießen. Man kam lediglich zum Anschluss, durch ein Eigentor von Rüdiger.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 14

In den letzten 14 Startelf-Einsätzen von Giroud war der Franzose an 14 Treffern direkt beteiligt. Dabei erzielte er selbst zehn Tore und bereitete vier vor.

Das könnte Dich auch interessieren: Tragödie in der Allianz Arena: Nichte von Paderborn-Stürmer Mamba verstorben