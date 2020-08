Jürgen Klopp hat den FC Liverpool seit seinem Amtsantritt 2015 zum Titel in der Champions League und Premier League geführt. Reds-Legende Sir Kenny Dalglish lobte in der Dokumentation "Jürgen Klopp: Germany’s Greatest Export" vor allem die Zurückhaltung des Deutschen: "Bei seiner Verpflichtung waren alle aufgeregt und er hat die Leute auf seine Seite geholt, als er sagte: 'I'm the normal one'."

"Denn so sind die Liverpooler, sie wollen einfach nur, dass Leute normal und gut in ihrem Job sind. Aber sie müssen es nicht alle zwei Minuten ins Gesicht gesagt bekommen", erklärte der 69-Jährige, der zwischen 1979 und 1990 mit dem FC Liverpool acht Meistertitel holte.

In Liverpool sei es einfach entscheidend, dass es "einen Wohlfühlfaktor gibt", so Dalglish weiter: "Jürgen hat das auf jeden Fall mitgebracht und so war Liverpool normalerweise. Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass Liverpool genau danach erfolgreich wurde." Bei Klopp gehe es nicht um ihn, "sondern es geht um alle, um Liverpool. Es geht um die Fans."

Der ehemalige Stürmer glaubt, dass Klopp verstanden hat, wie der Verein und seine Fans ticken: "Liverpool war immer eng mit der Gemeinschaft verbunden und er hat das verkörpert, daran geglaubt und war damit einverstanden."

Auch der ehemalige Liverpool-Kapitän Steven Gerrard zeigte sich in der Dokumentation, die am Montag bei "Channel 4" Premiere feierte, beeindruckt von Klopps Erfolgen, besonders bei Borussia Dortmund.

"Ein paar Jahre vor seiner Zeit in Liverpool hat er Größen wie Real Madrid aus den Wettbewerben geworfen. Er hat eine Mannschaft genommen, ohne viel Geld auszugeben und er hat sie auf eine Stufe mit Barcelona, Real Madrid, dem AC Mailand und all' diesen Teams gebracht, die in Europa dominieren", sagte der Engländer. Klopp habe "sogar den FC Bayern vom Thron gestoßen".

