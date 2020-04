James Milner, der Kapitän des FC Liverpool, hat in den höchsten Tönen von Trainer Jürgen Klopp geschwärmt. In einem Interview bei "BBC Radio 5 Live" antwortete der 34-Jährige auf die Frage, wer denn der beste Coach seiner Laufbahn sei: "Er [Klopp; Anm. d. Red.] steht ganz oben, wenn er nicht sogar der Beste ist. Wie er trainiert, unterscheidet sich von allem, was ich zuvor getan habe."

Ausschlaggebend für die Wahl des Routiniers seien besonders die Trainingsmethoden des ehemaligen Dortmunder Erfolgstrainers und sein Umgang mit den Spielern.

"Du hast nie eine Einheit, in der alles automatisiert läuft. Alles dreht sich darum, auf die nächste Situation zu reagieren", erklärte James Milner und betonte: "Er hat ein gutes Verhältnis zu den Spielern und weiß, wann er jemandem Dampf machen muss. Er ist außerdem sehr gut darin, andere Meinungen in seine Entscheidungen einfließen zu lassen. Das Team steht immer an erster Stelle."

Premier League Klopp fürchtete schnelle Entlassung beim FC Liverpool 22/04/2020 AM 16:47

Milner absolvierte bislang insgesamt 534 Partien in der Premier League und arbeitete während seiner Laufbahn mit zahlreichen prominenten Trainerpersönlichkeiten wie Roberto Mancini, Manuel Pellegrini und Martin O'Neil zusammen.

Milner lobt Teamspirit bei Liverpool

Unter seinem aktuellen Coach, Jürgen Klopp, hat er nach eigenen Aussagen jedoch zum ersten Mal das Gefühl, auf ein vollständig intaktes Mannschaftsgefüge zu treffen.

"Als Spieler wirst du immer nach dem Teamgeist gefragt und du gibst immer die gleiche generische Antwort: 'Es ist großartig'. Aktuell ist es aber wahrscheinlich eines der ersten Male, dass ich wirklich sagen kann, dass es großartig ist. Sie könnten zwei beliebige Spieler zum Essen an einen Tisch setzen und sie würden ohne Probleme miteinander auskommen", so Milner weiter.

Der Erfolg gibt Klopp Recht: Der FC Liverpool steht derzeit mit 25 Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze und greift somit nach dem ersten Meistertitel seit mehr als drei Jahrzehnten.

Das könnte Dich auch interessieren: Neustart der Premier League: Bericht über Pläne in England

Play Icon WATCH Als Bayern in Madrid Real ins Herz traf: Der Elfmeter-Krimi vom Bernabeu 00:01:55

Premier League Klopp sieht "viel Raum für Verbesserung" bei Liverpool 22/04/2020 AM 12:20