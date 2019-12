So lief das Spiel:

Nach dem Sieg im Topspiel gegen Leicester City, machte sich Liverpool bereit für den nächsten Step in Richtung Meisterschaft. Gegen die Wolverhampton Wanderers, die zuletzt mit einem 3:2-Comeback-Sieg gegen Manchester City glänzten, wollten die "Reds" den 18. Sieg in der laufenende Premier League-Saison feiern und ein nahezu perfektes Fußballjahr 2019 abschließen.

Liverpool war das erwartungsgemäß überlegende Team, verbuchte knappe 70 Prozent Ballbesitz und drängte die "Wolves" von Beginn an in die Defensive. Immer wieder sorgte das Offensivtrio um Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané für viel Wirbel und gefährliche Aktionen - doch die Gäste stemmten sich mit viel Aufwand gegen den Rückstand.

In der 42. Minute fiel schließlich der Führungstreffer der "Reds." Virgil van Dijk schlug einen starken hohen Ball in die Offensive, Adam Lallana leitete mit der Schulter weiter auf Mané, der aus sechs Metern flach ins linke Toreck verwandelte. Schiedsrichter Anthony Taylor gab den Treffer aufgrund eines vermeintlichen Handspiels zunächst nicht - doch nach Überprüfung des VAR zählte der Treffer. Es war die verdiente Führung für die Hausherren.

Wolverhampton prüfte in der Folge die eigenen Comeback-Qualitäten und erzielte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs den vermeintlichen Ausgleichstreffer. Jonny Otto brachte den Ball von der rechten Seite flach in den Rückraum auf Pedro Neto, der aus zwölf Metern ins linke Eck versenkte. Bei der Verlagerung der "Wolves" auf die rechte Seite, lag jedoch eine knappe Abseitsstellung vor. Der VAR schritt ein, das Tor wurde aberkannt.

Im zweiten Durchgang nahmen die Gäste den Ärger um das aberkannte Tor mit ins eigene Spiel, setzten Liverpool früh im Aufbauspiel unter Druck und provozierten so Fehler bei den Hausherren. Es war eine gute Drangphase der "Wolves", die die "Reds" allerdings nach kurzer Zeit beendeten. Liverpool übernahm zwischenzeitlich wieder die Spielkontrolle, doch sorgte nur noch selten für Gefahr.

So blieb Wolverhampton in der Partie und erhöhte in der Schlussphase nochmal die offensive Schlagzahl. Sie gingen mit voller Power auf den Ausgleichstreffer, Liverpool boten sich Räume zum Kontern. Letztlich fiel kein weiterer Treffer - die "Reds" feierten einen knappen und verdienten Heimsieg im letzten Spiel des Jahres und sind seit nunmehr 37 Spielen ohne Niederlage.

Das fiel auf: "Problemzone" Innenverteidigung

Wie bereits beim 4:0-Sieg im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Leicester City, standen auch gegen die Wolverhampton Wanderers Virgil van Dijk und Joe Gomez zusammen im Abwehrzentrum. Aufgrund der dünnen Personallage - Joel Matip, Dejan Lovren und Fabinho fallen zurzeit verletzt aus - entschied sich LFC-Trainer Jürgen Klopp für diese personaltaktische Veränderung.

Obwohl das neue Innenverteidiger-Duo einen soliden Job verrichtete, reagiert der Champions League-Sieger auf dem Transfermarkt. Die VfB Stuttgart-Leihe Nathaniel Phillips kehrt auf die Insel zurück - ein Gentleman-Agreement. Der 22-Jährige soll die Lücke im Abwehrzentrum schließen und kehrt womöglich bereits zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga zurück in den Kader der Schwaben. Damit bietet sich Liverpool eine perfekte Lösung, denn der Tabellenführer entgeht einem Transfer-Schnellschuss und zeigt Philipps seine Wichtigkeit auf - auch als aktueller Leihspieler.

Der Tweet zum Spiel:

Zum ersten Mal schmückte das FIFA Klub-WM-Siegeremblem das Trikot der "Reds".

Die Statistik: 30

Mané ist im Jahr 2019 on fire! Der Angreifer ist der erst zweite Spieler, dem es gelang, innerhalb eines Jahres an 30 Premier League-Toren (24 Tore, sechs Assists) direkt beteiligt gewesen zu sein. Nur Jamie Vardy war erfolgreicher (34).