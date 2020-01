"Dabei geht es nicht nur um Shaqiri, sondern um so ziemlich jeden unserer Spieler", erläuterte der 48-Jährige weiter. Der schweizer Nationonalspieler besitzt einen Vertrag bis 2023 bei den Reds, wurde in den vergangenen Wochen aber immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Als mögliche Abnehmer wurden der FC Sevilla und AS Rom gehandelt. Klopp schob den Gerüchten nun aber einen Riegel vor.

Wie schon der "Mirror" berichtete, soll zwar ein Verkauf des Flügelflitzers im laufenden Transferfenster nicht zur Debatte stehen, im Sommer wäre man aber bereit den Ex-Münchner für eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro abzugeben.

Doch eine kleine Hintertür ließ Kloppo potentiellen Interessenten offen:

" Wenn jemand um die Ecke kommt und anständig fragt, was bisher jedoch nicht passiert ist, und die Interessenten wirklich verzweifelt sind, dann würden wir darüber nachdenken. Aber von unserer Seite gibt es absolut keine Intention irgendetwas in diese Richtung zu starten. "

