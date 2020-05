Jürgen Klopp hat gegenüber "BT Sport" verraten, welchen ehemaligen Liverpool-Spieler er wieder zu den Reds zurückholen und unter Vertrag nehmen würde. Die Entscheidung würde dem 52-Jährigen nicht schwerfallen - seine erste Wahl wäre Steven Gerrard. Klopp gesteht aber: "Er würde um seinen Platz kämpfen müssen." Die Liverpool-Legende war insgesamt 26 Jahre bei den Reds.

Steven Gerrard spielte bereits in der Jugendmannschaft beim FC Liverpool und wechselte erst 2015 zu den LA Galaxay, um dort seine Karriere zu beenden. Der 39-Jährige absolvierte insgesamt 710 Einätze für die Reds. Aktuell sammelt der ehemalige Mittelfeldspieler Trainererfahrungen bei den Glasgow Rangers.

Wenn es nach Klopp geht, würde er sich wünschen, dass Gerrard sein Nachfolger bei den Reds wird. Beide haben bei ihren jeweiligen Klubs noch einen Vertrag bis 2024.

Auf die Frage, wer seine erste Wahl sei, wenn er einen ehemaligen Spieler in seiner Funktion zurückbringen könnte, sagte der 52-Jährige: "Stevie, das ist einfach! Aber er würde um seinen Platz kämpfen müssen."

Obwohl Klopp und Gerrard seit viereinhalb Jahren in derselben Stadt leben, war der Deutsche ihm auf der Straße bislang noch nicht begegnet. Das Komische sei aber: "Seit dem Lockdown habe ich ihn sechs oder sieben Mal gesehen. Ich gehe mit dem Hund spazieren oder laufen oder was auch immer, und er geht mit seiner Familie spazieren."

Klopp will seine Spieler wieder umarmen können

Klopp ist froh, dass die Maßnahmen und Abstandsregelungen, die aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie verhängt worden sind, etwas gelockert wurden. Er weiß auch schon, was er als ersten tun werde, wenn die Einschränkungen komplett aufgehoben sind: "Ganz ehrlich, ich würde meine Spieler am liebsten richtig umarmen. Es ist lange her, dass ich sie gesehen habe und ich mag sie alle sehr."

Die Coronavirus-Pandemie sei eine Herausforderung und stelle für alle eine Bewährungsprobe dar. Klopp hat zwar versucht seine Spieler mit Trainingsplänen via Videokonferenzen im Auge zu behalten, doch dies sei nicht immer leicht. Der Coach gesteht: "Man kann nicht in einem Buch darüber lesen, man kann niemanden danach fragen, weil noch nie jemand in einer solchen Situation war. Ob wir Recht oder Unrecht haben, werden wir erst später erkennen."

Der FC Liverpool führt die Premier League mit 25 Punkten an, lediglich zwei Siege fehlen den Reds zur Meisterschaft. Wann der Ball in der englischen Liga allerdings wieder rollen wird, steht derzeit noch nicht fest. Bis dahin will Klopp mit seinen Jungs weiter trainieren und er weiß: "Beim Training geht es darum, jetzt das Richtige zu tun, um später davon zu profitieren."

