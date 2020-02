Beim FC Liverpool ist Alisson Becker die Nummer eins im Tor, da müsste sich Loris Karius hinten anstellen. Doch auch mit Ersatztorhüter Adrian scheinen die Reds zufrieden zu sein.

Nach der Saison 2018/19, und seinem Patzer im Champions-League-Finale, hat Liverpool den ehemaligen Mainzer Torhüter an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

Der 15-fache türkische Meister hat laut einem Bericht des Sportportals "The Athletic" kein Interesse daran, Karius für 7,25 Millionen Pfund (8,6 Millionen Euro) fest zu verpflichten. Es sieht also so aus, als müsste sich Karius bald einen neuen Verein suchen. Interessenten sind beim FC Liverpool mit Sicherheit willkommen.

