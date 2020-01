Manchester City, der Meister der vergangenen beiden Jahre in England, plant wohl eine große Transferoffensive im kommenden Sommer. Dabei dürften nicht nur die aktuell 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool eine Rolle spielen. Auch einige anstehende Abgänge sollen City-Coach Pep Guardiola zum großen Kaderumbau veranlasst haben.

Laut "Telegraph" möchte der Katalane Spieler, die den Verein in den kommenden Monaten verlassen, eins zu eins ersetzen. Allen voran für David Silva, der im Sommer nach zehn Jahren in Manchester einen neuen Weg einschlagen wird, sowie für Leroy Sané sucht Guardiola offenbar schon Ersatz.

Guardiola sucht Ersatz in Spanien

Für den weiter bei den Bayern gehandelten deutschen Nationalspieler gilt seit längerem Mikel Oyarzabal (Marktwert: 60 Mio. Euro) als Alternative. Der 22-jährige Angreifer von Real Sociedad ist für Guardiola angeblich der perfekte Ersatz, schreibt "The Telegraph". Auf der Silva-Position will der Trainer der Skyblues neben dem erst 19-jährigen Phil Foden noch einen weiteren Spieler zur Unterstützung verpflichten.

Auch dort ist Guardiola angeblich in Spanien fündig geworden. Saúl Ñíguez von Atlético Madrid (90 Mio. Euro) steht laut dem Bericht im Fokus von Manchester City. In der Defensive will sich der ehemalige Bayern-Coach wohl ebenfalls nach Verstärkungen umsehen.

Im vergangenen Jahr verzichtete Guardiola darauf, Vincent Kompany, der nach elf Jahren den Klub verließ, direkt zu ersetzen. Als Kandidaten für das Abwehrzentrum nennt die britische Zeitung nun Rúben Dias von Benfica Lissabon (38 Mio. Euro) und Villareals Pau Torres (15 Mio Euro).

Neuer Linksverteidiger aus Leicester?

Mit den vorhandenen Spielern auf der linken Verteidigerposition soll der 48-Jährige auch nicht vollends zufrieden sein. Weder Benjamin Mendy und Oleksandr Zinchenko noch Angelino sollen den Ansprüchen Guardiolas zu 100 Prozent genügen. Der 24-jährige Ben Chilwell von Leicester City (50 Mio. Euro) gilt auf dieser Position als Wunschkandidat.

Schließlich sieht sich ManCity offenbar auch noch im Sturm nach einer Alternative um. Gabriel Jesus (Vertrag bis 2023) habe den Verein bisher nicht komplett überzeugen können. Zudem dürfte Sergio Agüero den Verein 2021 verlassen. Wer die beiden Südamerikaner in Zukunft ersetzen könnte, wird in dem Bericht jedoch nicht genannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Neue Stars für den FC Bayern? Das ist die Tendenz