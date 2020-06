Manchester City hat sich zum Abschluss des 30. Spieltags der Premier League keine Blöße gegeben und gegen den FC Burnley einen deutlichen 5:0 (3:0)-Sieg eingefahren. Phil Foden (22./63.) und Riyad Mahrez (43./45./FE) trafen jeweils doppelt, David Silva (51.) komplettierte die Torschützenliste. Damit kann der FC Liverpool den Meistertitel am Mittwoch gegen Crystal Palace noch nicht perfekt machen.

So lief das Spiel:

Manchester City hatte wie erwartet von Beginn an viel Ballbesitz, Burnley stand in der Defensive mit zwei Viererketten dicht gestaffelt. Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang den Citizens die Führung: Nach einer kurz ausgespielten Ecke bediente Bernardo Silva Phil Foden im Rückraum, der mit einem strammen Schuss auf 1:0 stellte (22.).

Premier League "White Lives Matter Burnley": City-Sieg von Rassismus-Eklat überschattet VOR 40 MINUTEN

Auch in der Folge dominierten die Gastgeber weiter nach Belieben. Fernandinho schickte den gestarteten Riyad Mahrez mit einem starken Diagonalball auf die Reise, der im Strafraum Charlie Taylor aussteigen ließ und ins lange Eck traf (43.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf Ben Mee Sergio Agüero am Fuß und nach Überprüfung durch den VAR entschied Schiedsrichter Andre Marriner auf Elfmeter für City. Mahrez ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 3:0 (45.+3). Agüero musste in der Folge angeschlagen ausgewechselt werden und wurde von Gabriel Jesus ersetzt.

Die Citizens machten nach der Pause da weiter, wo sich aufgehört hatten. Nach einer weiteren kurz ausgespielten Ecke landete der Ball über Foden und Bernardo Silva bei David Silva, der zum 4:0 einschoss (51.). Nach Hereingabe von Bernardo Silva traf Gabriel Jesus den Ball nicht richtig und legte so für Foden vor, der auf 5:0 erhöhte (63.). Nach dem fünften Treffer verwalteten die Gastgeber die Führung bis zum Schlusspfiff.

Ein Highlight gab es in der Schlussphase allerdings noch. In der 79. Spielminute feierte Leroy Sané nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback auf dem Spielfeld und ersetzte den starken Foden.

Durch den Heimsieg verkürzt City den Abstand zum FC Liverpool auf 20 Punkte und zögert so die vorzeitige Meisterschaft der Reds weiter hinaus. Auch ein Sieg am kommenden Mittwoch gegen Crystal Palace reicht dem Team von Jürgen Klopp rechnerisch noch nicht zum Titelgewinn.

Die Stimmen zum Spiel:

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Wir haben sehr gut gespielt. Solide Leistung vor allem in der Anfangsphase. Wir mussten heute geduldig sein und auf unsere Chance warten. Das erste und das zweite Tor haben uns sehr geholfen. Wir sind sehr nah dran, nächste Saison in der Champions League zu spielen. Ich erinnere mich an einige Spiele im Pokal, als Phil Foden ähnlich wie heute gespielt hat. Ich freue mich für ihn. Es sieht nicht gut aus bei Agüero, er hat etwas im Knie gespürt. Morgen ist der nächste Test beim Arzt, dann werden wir sehen."

Phil Foden (Manchester City): "Es ist immer gut, seinen Teil zum Sieg beizusteuern und Tore zu schießen. Das Wichtigste ist, dass ich mit dem Ergebnis heute zufrieden bin. Ich hoffe, dass wir diese gute Form in den nächsten Spielen halten können. Alle machen ihren Job, egal wen der Trainer aufstellt. Es ist einfach super, ein Teil dieses Teams zu sein. Heute war das meine bisher beste Leistung im Trikot von City. Ich lerne jeden Tag, habe noch einen langen Weg vor mir und bin noch jung. Aber ich freue mich über eine solche Leistung."

Das fiel auf: Ohne Probleme

Im Vergleich zum Restart (3:0-Sieg gegen den FC Arsenal) wechselte Pep Guardiola kräftig durch und bot acht neue Spieler in der Startelf auf. Weder die lange Spielpause, noch die vielen Wechsel waren City großartig anzumerken. Die Citizens spielten eine starke Partie und gaben sich keine Blöße. Über diese Leistung dürfte Guardiola mehr als zufrieden gewesen sein. İlkay Gündoğan saß heute übrigens über 90 Minuten auf der Bank.

Der Tweet zum Spiel:

Silvas Treffer zum 4:0 bedeutete seinen 75. Treffer im Jersey der Skyblues.

Die Statistik: 17

Seit Beginn der Amtszeit von Guardiola zur Saison 2016/17 hat City in 17 Spielen fünf oder mehr Tore geschossen - achtmal mehr als irgendein anderes Team in dieser Zeit. Damit stehen die Citizens klar an der Spitze dieses Rankings.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Wie geht es weiter mit Hernández und Bayern? Das sagt Salihamidzic

Play Icon WATCH 5 Transfergerüchte: Bayern will Top-Talent verleihen 00:02:05

Premier League Guardiola stellt klar: ManCity braucht keinen Sané-Ersatz VOR 15 STUNDEN