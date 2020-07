Mesut Özil kam seit dem Restart der Premier League noch nicht für den FC Arsenal zum Einsatz. Gunners-Coach Mikel Arteta erklärte nach dem 2:0-Erfolg gegen Wolverhampton am Wochenende, weshalb der Weltmeister von 2014 zum wiederholten Male nicht im Kader stand. "Ich werde jeden Spieler einsetzen, der gewillt ist mit auf das Boot zu springen", meinte Arteta vielsagend.

Auf die Nachfrage eines Journalisten führte der spanische Coach weiter aus: "Spieler, die die Werte akzeptieren, die wir umsetzen wollen, Spieler, die sich zu 100 Prozent unserer Kultur verpflichtet fühlen und Spieler, die bereit sind sich gegenseitig zu helfen, füreinander zu kämpfen und es genießen miteinander zu spielen."

Neben Özil schien auch Mattéo Guendouzi diese Arsenal-Kriterien aus Sicht von Arteta nicht zu erfüllen. Denn der Franzose musste ebenso wie der ehemalige deutsche Nationalspieler seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Mitte Juni oft von außen zuschauen.

Während Guendouzi in dieser Zeit immerhin noch zwei Einsätze erhielt, stand Özil lediglich in zwei Spielen seit Restart im Kader der Gunners - ohne eine einzige Spielminute. Sein letztes Pflichtspiel für die Engländer bestritt der 31-Jährige noch vor der Corona-Pause Anfang März. Insgesamt stand Özil nur 23 Mal für Arsenal in dieser Saison auf dem Platz.

Für das anstehende Ligaspiel gegen Leicester City am Dienstag (21:15 Uhr) bleibt der Ex-Schalker wohl auch weiterhin außen vor. Denn Arteta meinte mit Hinblick auf das Match: "Die Situation ist noch genauso wie vorher."

