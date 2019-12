Mesut Özil soll beim FC Arsenal keine Zukunft haben. Auch wenn der ehemalige deutsche Nationalspieler in den vergangenen sieben Liga-Partien jeweils in der Startformation stand, wollen ihn die Arsenal-Verantwortlichen laut "The Sun" im Winter loswerden. Eine Einigung über die Vollendung eines Leihgeschäfts mit Fenerbahce sei "sehr nah".

Istanbuls-Sportdirektor Damien Comolli soll bereits Anfang dieser Woche nach London geflogen sein, um mit den "Gunners" über eine Leihe von Özil zu sprechen. Unter Ex-Trainer Unai Emery war der Mittelfeldspieler aufgrund inkonstanter Leistungen in Ungnade gefallen und kam kaum noch zum Zug. Auch von den Fans und englischen Fußball-Experten wurde Özil in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

Der 31-Jährige soll rund 400.000 Euro pro Woche verdienen – mit einem Leihgeschäft erhoffen sich die Londoner, dass Fenerbahce zumindest einen Teil des Gehalts übernimmt. Beim 19-maligen türkischen Meister würde Özil auf den ehemaligen Bremer Max Kruse treffen.

