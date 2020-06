Nach der Bekanntgabe der Fortsetzung der Premier League ist klar: Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden 2020 englischer Meister - auch wenn es rechnerisch noch nicht offiziell ist. Ein Meister ist Klopp auch darin, das Beste aus seinem Team herauszuholen und seine Spieler weiterzuentwickeln. Den Reds fehlt nur noch ein Puzzlestück zur Supermacht. Im Sommer soll diese Lücke geschlossen werden.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Es sollte das größte Spiel seiner Karriere werden. Es wurde ein Albtraum.

Bundesliga Modeste und Adams schließen sich Protesten gegen Rassismus an VOR 7 STUNDEN

Im Champions-League-Endspiel 2018 gegen Real Madrid patzte Lorius Karius gleich doppelt. Die Königlichen besiegten den LFC mit 3:1 und schnappten sich den Henkelpott. Karius war untröstlich, der deutsche Torwart entschuldigte sich für seine Fehler sogar bei den Fans. Doch es war bereits zu spät.

Es sollte das vorerst letzte Spiel von Karius für Liverpool sein. Die Reds sicherten sich in der folgenden Transferperiode den brasilianischen Nationalkeeper Alisson Becker von AS Rom und gaben Karius leihweise an Besiktas nach Istanbul ab.

Jürgen Klopp erkannte, dass Karius das absolute Weltklasse-Niveau fehlt und investierte mit dem Verein 62,5 Millionen Euro für den Nachfolger. Gut investiertes Geld, wie sich im Nachhinein herausstellte. Am 1. Juni 2019 gewann Liverpool mit einem überragenden Alisson im Tor die Champions League.

FC Liverpool: Die letzte Baustelle neben van Dijk

Eine letzte Baustelle in Klopps Team ist aber bis heute nicht geschlossen: Die zweite Innenverteidiger-Position neben Abwehrchef Virgil van Dijk.

In den vergangenen Jahren durften sich dort mit Joel Matip, Joe Gomez und Dejan Lovren gleich drei Spieler versuchen, doch keiner wusste vollends zu überzeugen. Bezeichnend: Mit Alisson, van Dijk, Andy Robertson und Trent Alexander-Arnold wählte die UEFA vier der fünf Spieler der Liverpooler Hintermannschaft in die Champions-League-Topelf der vergangenen Saison. Weder Matip noch Gomez oder Lovren tauchten dort auf.

Auch interessant: Massive Herausforderung: Klopp mit Liverpool zurück im Training

Doch jetzt scheinen Klopp und die Reds den passenden Kandidaten für die vakante Stelle in der Viererkette gefunden zu haben. Mit Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel wird ein Spieler beim Premier-League-Spitzenreiter gehandelt, der perfekt ins Anforderungsprofil passt. Zweikampfstark, gut in der Luft, antrittsschnell, passsicher. Kurzum: Prädikat absolute Weltklasse.

Kalidou Koulibaly (rechts) im Duell mit Liverpools James Milner im Champions-League-Gruppenspiel an der Anfield Road (1:1) Fotocredit: Getty Images

"Klopp fehlt noch ein Spieler, um seinen außergewöhnlichen Kader zu vervollständigen und das Duo Koulibaly-Van Dijk könnte zu einer unüberwindbaren Festung für jeden Gegner werden", betonte Andrea Dossena, Ex-Spieler von Liverpool und Neapel, im Interview mit "Inside Futbol". In den direkten Duellen in der Gruppenphase der Königsklasse überzeugte Koulibaly als einer der Besten auf dem Platz gegen die Reds. Napoli siegte zuhause mit 2:0 und holte ein 1:1 an der Anfield Road.

Ancelotti schwärmt von Koulibaly

Carlo Ancelotti, einst Coach bei Bayern und in Neapel, lobte seinen damaligen Spieler im Interview mit "Tuttosport" überschwänglich: "Ich denke, er ist der beste Verteidiger der Welt. Und er hat immer noch Steigerungspotenzial."

Durch die Weiterführung der Premier League fallen für Liverpool keine TV-Einnahmen weg. Die Reds verfügen also über das nötige Kleingeld. Koulibalys Marktwert wird bei "transfermarkt.de" auf 56,5 Millionen Euro taxiert. Dass Liverpool bereit ist, eine solche Summe für qualitativ hochwertige Spieler auszugeben, hat nicht zuletzt der Transfer von Alisson bewiesen.

Auch interessant: Black Lives Matter: FC Liverpool geht gegen Rassismus auf die Knie

Italienischen Medienberichten zu Folge haben die Reds auch bereits ein Angebot für Koulibaly bei Napoli hinterlegt. Laut dem "Napoli Magazine" bietet der amtierenden Champions-League-Sieger 60 Millionen Euro plus Stürmer Divock Origi. Zudem soll Klopp Koulibaly sogar persönlich angerufen haben, um ihn von Liverpool zu überzeugen.

Startrainer Carlo Ancelotti (mitte) hält Kalidou Koulibaly für den besten Verteidiger der Welt Fotocredit: Imago

Der 28-jährige Senegalese, dessen Vertrag bei den Italienern noch bis 2023 läuft, soll nach Information der italienischen Zeitung "La Repubblica" auch bereits seine Wechselabsichten bei den SSC-Verantwortlichen hinterlegt haben.

SSC Neapel muss Einnahmen generieren

Und auch die Süditaliener sind angeblich bereit, ihren Abwehrstar ziehen zu lassen. "Wenn die Liga wieder aufgenommen wird, wird es für Napoli schwierig, sich für die Champions League zu qualifizieren, sodass sie einige wichtige Spieler verkaufen müssen", machte Dossena deutlich.

Derzeit rangiert Neapel in der Tabelle der Serie A mit 39 Zählern bei noch zwölf ausstehenden Partien nur auf Rang sechs – bereits neun Punkte hinter einem Champions-League-Rang. Ein Platz in der Königsklasse ist eigentlich Pflicht, da sonst hohe Einnahmen wegbrechen würden. Allein Koulibaly soll ein Jahresgehalt von 18 Millionen Euro kassieren. Ein Verkauf des Abwehrchefs würde die Klub-Kasse massiv auffüllen.

Gerüchten zu Folge soll unter anderem auch Liverpools großer Rivale Manchester United am Senegalesen interessiert sein. Das hat den angenehmen Effekt für den SSC, dass der Preis für den Innenverteidiger in die Höhe schießt, falls sich die Kontrahenten ein Wettbieten liefern.

Die sportlich rosigeren Aussichten hätte Koulibaly wohl beim LFC. Klopp hat schon oft bewiesen, dass er gute Spieler noch stärker machen kann - und auch die Aussichten auf Erfolge und Titel würden sich an der Anfield Road mit einem Duo Koulibaly-Van Dijk noch einmal verbessern.

Klappt der Transfer, hätte Jürgen Klopp sein letztes Puzzlestück auf dem Weg zur Supermacht wohl gefunden.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Top-Form bei Bayern: Bierhoff schließt Müller-Comeback in Nationalteam aus

Play Icon WATCH Zieht der FC Bayern den Kürzeren? Top-Klub steigt angeblich ins Rennen um Dest ein 00:01:31

Bundesliga Bayern-Präsident zuversichtlich: Alaba-Vertrag "wird abgearbeitet" VOR 8 STUNDEN