Abwehrchef Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat bereits mit 20 Jahren sein Testament gemacht. Das sagte der Niederländer gegenüber der "Daily Mail". Grund war ein Blinddarmdurchbruch mit gleichzeitiger Bauchfellentzündung und Niereninfektion, weshalb er damals in die Klinik eingeliefert wurde. Das Leben des heute 29-Jährigen habe auf der Kippe gestanden.

"Das einzige was ich sehen konnte, waren Schläuche, die aus mir herausschauten. Mein Körper war kaputt und ich konnte nichts tun. In solch einem Moment gehen einem die schlimmsten Gedanken durch den Kopf", so van Dijk.

Der Innenverteidiger fügte hinzu: "Mein Leben war in Gefahr. Meine Mutter und ich beteten zu Gott und sprachen über mögliche Szenarien. Dann musste ich Papiere unterschreiben. Es war eine Art Testament."

Van Dijk erholte sich und kehrte trotz der körperlichen Schwächung in die Erfolgsspur zurück. 2018 wechselte er zum FC Liverpool und sicherte sich mit der Mannschaft von Jürgen Klopp den Sieg in der Champions League.

