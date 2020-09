Castles, der unter anderem für die "Sunday Times" und den "Daily Record" schreibt, meinte zum möglichen Transfer des ehemaligen Dortmunders: "Im Grunde genommen sucht United nach einer relativ günstigen Lösung und will von den finanziellen Problemen Barcelonas profitieren."

Klopp legt sich mit TV-Experte Keane an: "Unglaublich!"

Schon vor einigen Monaten hatte "The Athletic" von einem Interesse der Red Devils an Dembélé berichtet. Damals galt allerdings noch Sancho als Wunschoption. Auch Dembélé selbst soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem Wechsel überzeugt gewesen sein.

Doch wie es aus Spanien heißt, könnte der 23-Jährige sich mittlerweile umentschieden haben und eine ähnliche Taktik anwenden wie vor seinem Abschied vom BVB. Laut "AS" verspätete sich Dembélé am Montag zum wiederholten Mal zum Training.

Der Franzose fiel seit seinem Wechsel 2017 vor allem durch Negativschlagzeilen, Undiszipliniertheiten sowie zahlreichen Verletzungen auf. Nur 75 Spiele bestritt er für die Katalanen. Wie bei seinen vorherigen Stationen in Rennes und Dortmund könnte Dembélé angeblich erneut versuchen, einen Wechsel zu erstreiken, heißt es in diversen Medien - daher auch sein Zuspätkommen im Training.

Von einer Ablöse von rund 100 Millionen Euro ist dabei die Rede. Der neue Trainer Ronald Koeman wiederum will Dembélé offenbar zurück in die Spur führen. Ein Transfer dürfte sich daher in der kurzen Zeit bis kommenden Montag schwierig gestalten.