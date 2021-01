Liverpool verbesserte sich mit nun 37 Punkten auf Platz vier, die Spurs haben 33 Zähler und sind Sechster. Manchester City (41) ist an der Tabellenspitze aber bereits ein Stück entfernt.

Klopps Team wäre in der Anfangsphase fast in Rückstand geraten. Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son (3.) stand bei seinem Treffer für die Spurs allerdings im Abseits. In einem packenden und hochklassigen Spiel kombinierten beide Teams stark, Firminos Treffer leitete Kapitän Jordan Henderson sehenswert ein.