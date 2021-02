Der Negativlauf von Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool in der englischen Premier League nimmt historische Dimensionen an. Der Titelverteidiger verlor das Stadtderby gegen den FC Everton 0:2 (0:1) und kassierte die bereits vierte Niederlage in Folge. In der Ära Klopp gab es das noch nie - zum bis dato letzten Mal legten die Reds im Dezember 2002 einen solchen Negativlauf hin.