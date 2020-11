In den ersten Minuten legte Liverpool mit sehr hohem Tempo los und hatte einige gute Möglichkeiten durch Diogo Jota und Mohamed Salah. Doch die größte Chance der Anfangsphase hatte Brighton. In der zehnten Minute tauchte Aaron Connolly nach einem Steckpass komplett frei vor Liverpools Torhüter Alisson Becker auf, sein Schuss ging aber deutlich am Tor vorbei.

In der 20. Minute wurde erneut Connolly geschickt, Neco Williams foulte den Stürmer und es gab Strafstoß. Neal Maupay schob den Ball aber am Tor vorbei und verpasste die Möglichkeit, die Gastgeber in Führung zu bringen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe. Das zeigte sich am Ballbesitz, am Zweikampfverhalten und auch an den Chancen. Beide Teams erspielten sich lediglich Abschlussmöglichkeiten von außerhalb des Strafraums. Leandro Tossard schlenzte eine davon sehr knapp am Tor vorbei. Der anschließende Abstoß von Alisson landete bei Firmino, der direkt weiter auf Salah spielte. Der Ägypter verwandelte den guten Pass, doch die Überprüfung durch den VAR ergab, dass der Liverpool-Stürmer hauchdünn im Abseits stand.

Die zweite Halbzeit blieb ansehnlich. Danny Welbeck hatte die erste gute Szene des zweiten Durchgangs, als er Fabinho und Jordan Henderson ausstiegen ließ. Sein Abschluss war aber zu ungefährlich.

In der 60. Minute hebelte Liverpool das einzige Mal in der Partie die kompakte Defensive der Gastgeber vollständig aus. Salah ließ für Jota prallen, der zog von links parallel zur Strafraumkante in die Mitte und traf mit einem platzierten Schuss in die linke untere Ecke zur Führung.

Doch Brighton ließ sich vom Rückstand und einem wegen Abseits aberkannten Kopfball-Treffer von Sadio Mané (83.) nicht beeindrucken und hatte weiterhin gute Offensivaktionen. Als Solly March von der linken Seite flankte, rauschte Trossard (81.) mit dem Kopf am Ball vorbei und verpasste die ganz große Chance auf den Ausgleich.

Dieser sollte jedoch in der Nachspielzeit noch fallen. Andrew Robertson traf bei einer Klärungsaktion Welbeck am Fuß. Der Schiedsrichter Stuart Attwell schaute sich die Szene noch einmal auf dem Bildschirm an und gab Brighton den zweiten Elfmeter der Partie. Der Ex-Ingolstädter Pascal Groß verwandelte sicher zum 1:1.

Die Stimmen:

Jordan Henderson (FC Liverpool): "Meiner Meinung nach hätten das drei Punkte für uns sein müssen. Vier oder fünf Spieler von Brighton haben gesagt, es war kein Elfmeter, auch der gefoulte Welbeck hat das zu mir gesagt. Es fühlt sich so an, als ob wir jede Woche hier stehen und über Zufälle sprechen. Ist das ein klarer und offensichtlicher Elfmeter? Ich weiß es nicht, aber der Schiedsrichter weiß es besser als wir."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Das Abseits von Mo Salah war wirklich knapp. Aber wenn er eine Zehenspitze im Abseits stand, dann ist es Abseits. Ich denke, die Entscheidungen waren richtig. Ich könnte auf die Jungs nicht stolzer sein. Die Jungs spielten genau so, wie sie spielen sollten. In der zweiten Halbzeit hatten wir Kraftprobleme. Es sind harte Zeiten, aber es ist, wie es ist."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Liverpools Probleme im Spielaufbau

Auch gegen Brighton zeigte sich, dass Liverpool aktuell gegen sehr tief stehende Verteidigungsreihen Probleme hat. Brighton lieferte ein starkes Rückzugsverhalten, brachte immer viele Beine zwischen den Ballführenden des FC Liverpool und das eigene Tor. Die Folge: Wenn Liverpool das Spiel aufbauen musste, fiel den Gästen nicht sonderlich viel ein.

Die Räume waren eng, Läufe in die wenigen Lücken schwierig. So konnte das Team von Reds-Coach Jürgen Klopp zumeist nur über Umschaltmomente Torgefahr entwickeln. In den ersten Minuten der Partie entstanden so ein paar Abschlusssituationen, später der wegen Abseits nicht gegebene Treffer von Mohamed Salah nach einem Abstoß von Alisson Becker.

Es brauchte die individuelle Klasse von Salah und Diogo Jota, die mit zwei schnellen Kontakten den Treffer zum 1:0 ermöglichten. Es war das einzige Mal, dass Brighton einen Liverpooler Angriff aus dem gebundenen Spielaufbau nicht verteidigen konnte.

Die Statistik: 100

Das Spiel gegen Brighton & Hove Albion war der 100. Einsatz von Torhüter Alisson Becker für den FC Liverpool. Und auch in diesem Spiel zeigte der Brasilianer, wie sehr der Aufstieg der Reds in den letzten Jahren mit seiner Verpflichtung verbunden sind. Der Schlussmann strahlte sehr viel Ruhe aus, musste nicht oft eingreifen, war aber sehr sicher, wann immer er gebraucht wurde.

Seine unaufgeregte Spielweise tut dem FC Liverpool vor allem in der aktuellen Phase gut, in der aufgrund von Verletzungen die Defensivreihe dauernd in unterschiedlichen Zusammenstellungen agiert. Becker kassierte in 100 Spielen für Liverpool lediglich 74 Gegentore und hielt bei fast der Hälfte aller Partien (48) seinen Kasten sauber. Eine sehr starke Quote. Der in der Nachspielzeit verwandelte Elfmeter von Pascal Groß verhinderte ein "Clean Sheet" zum Jubiläum.

