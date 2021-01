Noch am Sonntag hatte Chelsea unter Lampard in der vierten Runde des FA Cups 3:1 (2:1) gegen den Zweitligisten Luton Town gewonnen.

Die 42 Jahre alte Klub-Ikone, die 2019 übernommen hatte, stand nach fünf Niederlagen in den letzten acht Spielen in der Premier League zuletzt schwer in der Kritik, nachdem die Blues auf Rang neun abgestürzt waren. Von den vergangenen fünf Ligaspielen gewannen sie nur eines und drohen die angepeilten Champions-League-Ränge zu verpassen.