Manchester United soll "AS" zufolge bereits ein Angebot für Jovic abgegeben haben. Laut dem Bericht würden die Gespräche in die richtige Richtung gehen, eine Leihe sei für beide Klubs denkbar. Real sei es demnach wichtig, dass der Serbe durch Einsatzminuten bei einem anderen Klub wieder Vertrauen in seine fußballerischen Fähigkeiten gewinnt.

Denn Jovic, der vergangene Saison für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen wechselte, wartet bei dem spanischen Klub noch auf seinen Durchbruch. Bislang konnte er nicht überzeugen: In der vergangenen Saison schoss der Stürmer gerade mal zwei Tore in 806 Einsatzminuten. Sein Vertrag bei den Königlichen ist noch bis 2025 datiert. Langfristig glaube man aber in Madrid daran, dass Jovic trotz seines schwierigen Starts in Madrid noch gut abschneiden könnte, deshalb sei eine Leihe eine passende Option.