Der "Guardian" berichtet, dass Manchester United Fortschritte bei der Verpflichtung von Camavinga mache. Dessen Verein Stade Rennes soll bereit sein, sein Top-Talent für etwa 30 Millionen Euro abzugeben - schließlich läuft der Vertrag in einem Jahr aus und man wäre gezwungen, den Spieler dann ablösefrei abgeben. Auch Paris Saint-Germain soll Interesse an einer Verpflichtung haben.

Camavinga wurde mit 17 Jahren, neun Monaten und 18 Tagen als jüngster Spieler seit 1932 in die französische Nationalmannschaft berufen. Zur EURO 2020 schaffte er es aber nicht in den Kader. Camavinga spielte für die französische U21-Nationalmannschaft in diesem Jahr bei der EM und steht auch im Olympia-Kader Frankreichs. Für Rennes debütierte er 2019 mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft in der französischen Ligue 1.

Das könnte Dich auch interessieren: Ligue 1: Frankreich-Legende rät Kylian Mbappé zu Abschied von Paris Saint-Germain

Premier League Lustige Verwechslung: Formel-1-Reporterin stellt Timo Werner als Nationaltorwart vor VOR EINEM TAG

"Freuen uns nicht über das Geld": Watzke hätte Sancho gerne behalten

Premier League Ex-Bayern-Profi auf der Insel offenbar heiß begehrt - schlägt Klopp zu? GESTERN AM 22:10