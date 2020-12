Auch Özils Berater Erkut Sögüt versucht offenbar, den ehemaligen Nationalspieler an einen anderen Topklub zu vermitteln - bislang allerdings ohne Erfolg. Zudem ist wohl ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul weiterhin ein Thema.

Der türkische Verein soll jedoch nur an einem ablösefreien Transfer interessiert sein. Im Sommer 2021 läuft Özils Vertrag aus, dann wäre dies möglich. Bereits das hohe Gehalt ist für den Istanbuler Verein kaum zu stemmen, auch wenn Fenerbahce offenbar nicht aufgibt. Ein Wechsel in die Türkei könnte also eine Option sein.