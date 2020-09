Als Beispiele nannte Guardiola dabei unter anderem die englische Premier League, die europäische Fußball-Union UEFA und die englische Fußball-Liga EFL. Jeder verteidige "sein eigenes Geschäft und seine eigene Position", so der ehemalige Bayern-Coach.

Eisige Dusche in Sinsheim: Bayern geht gegen TSG unter

Er könne jedoch in Zeiten der Corona-Pandemie auch nachvollziehen, "dass es für jeden eine außergewöhnliche Situation ist - Restaurants, Theater, Kinos und Museen. Jeder kämpft." Auch die Fußball-Vereine seien "da keine Ausnahme. Wir müssen an das glauben, was wir tun, und ein gutes Spiel machen."