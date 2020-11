Vardy und Rooney zählen zu den bekanntesten Frauen englischer Fußballprofis, die auf der Insel "WAGS" (wives and girlfriends) genannt werden. Ihr Streit, in dem Rooney per Instagram vermeintliche Beweise vorlegte, wird in England auch "WAGatha Christie" genannt. Viele Briten finden die Schlammschlacht ziemlich spannend.