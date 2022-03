Am Mittwoch war Juve in der Champions League am kommenden Bayern-Gegner FC Villarreal gescheitert.

Rüdiger hat Erfahrung in der Serie A. Der gebürtige Berliner spielte zwischen 2015 und 2020 für die AS Rom, bevor er zu Chelsea wechselte.

Ad

Dort läuft sein Vertrag im Sommer aus.

Bundesliga Bochum-Boss nach Becherwurf-Skandal: "Hände und Gehirn nicht im Griff" VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Bochum bezieht Stellung zum Skandalspiel: Das droht dem Becherwerfer

(SID)

Bundesliga-Tipps: Bayern souverän - BVB lässt Federn

Bundesliga Schiedsrichter Cortus: "Spielabbruch war alternativlos" VOR 11 STUNDEN