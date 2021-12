Mindestens eines der mutmaßlichen Opfer war minderjährig. Mendy (27) und ein weiterer Beschuldigter sitzen seit August in Untersuchungshaft.

Am 7. Januar will Richter Patrick Thompson am Chester Crown Court darüber entscheiden, ob sie auf Kaution freikommen können. Der Prozesstermin wurde bei der rund 40-minütigen Anhörung am Mittwoch von Januar auf Juni oder August verschoben.

Von seinem Klub Manchester City war Mendy bereits Ende August bis zum Abschluss des Strafverfahrens suspendiert worden.

Sein Vertrag beim Klub von Teammanager Pep Guardiola läuft noch bis 2023. Sein letztes Länderspiel absolvierte der Linksverteidiger im November 2019.

