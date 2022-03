Zusätzlich meinte der Ire in dem Tweet direkt an den FC Chelsea gewandt: "Ich würde das gerne genauer überprüfen."

Ad

Damit meinte Abramowitsch den Krieg in der Ukraine. Der Klubbesitzer geriet in den Blickpunkt, er galt als einer von zahlreichen Oligarchen, denen in Großbritannien Sanktionen drohen.

Copa del Rey Titeltraum geplatzt: Favoritenschreck Bilbao scheitert an Valencia VOR 8 STUNDEN

Das Interesse von McGregor kommt unterdessen eher unerwartet. Der ehemalige UFC-Champion ist bekennender Fan von Manchester United. Auch an einem Kauf der Red Devils hatte McGregor in der Vergangenheit Interesse.

FC Chelsea kostet angeblich 3 Milliarden Pfund

Allerdings wäre der Ire trotz seines großen Vermögens nicht in der Lage die von Abramowitsch angeblich geforderten drei Milliarden Pfund (ca. 3,6 Milliarden Euro) aufzubringen. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 170 Millionen Euro geschätzt. Somit müsste McGregor einen Kauf des FC Chelsea wohl als Teil eines Consortiums tätigen.

Zumindest im Moment scheint das generelle Interesse des 33-Jährigen echt zu sein. Auf Twitter postete McGregor ein Video mit dem Titel "Bis an die Grenze gehen", das ihn bereits als Verantwortlichen der Blues darstellt - allerdings erst einmal nur im Stile eines Videospiels.

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Rückschlag für BVB-Juwel: Moukoko fällt wochenlang aus

(mit SID)

Fans loben Abramowitsch nach Rückzug: "Hat unseren Verein beschützt"

The Emirates FA Cup Tor und Vorlage: Werner bewahrt Chelsea vor Pokal-Blamage VOR 9 STUNDEN