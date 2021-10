Auch beim Champions-League-Triumph über Manchester City habe Tuchel von dem "Wahnsinn Guardiolas" profitiert, ohne defensiven Mittelfeldspieler in die Partie zu gehen.

"In der Liga waren sie vergangene Saison 25 Punkte hinter City und haben auch zuletzt von ihnen eine Lehrstunde erteilt bekommen", so Hamann.

Der 48-Jährige, langjähriger Profi beim FC Liverpool und Manchester City, sieht seine ehemaligen Klubs qualitativ enteilt.

"Man hat beim 2:2 am letzten Spieltag gesehen, dass Liverpool und ManCity die besten Teams in England sind. Von daher würde es mich wundern, wenn nicht eins der beiden Teams Meister wird", resümiert Hamann. "Deshalb wäre Platz drei für Chelsea das Höchste der Gefühle", so sein Fazit im Gespräch mit bei Spox und Goal.

(SID)

