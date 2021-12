Die Ausbreitung der Omikron-Variante in England wirbelte die Formation beider Mannschaften ordentlich durch. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel musste unter anderem auf die Dienste von Kai Havertz, Timo Werner, Romelu Lukaku, Ben Chilwell und Callum-Hudson Odoi verzichten. Auf der Gegenseite war Everton-Coach Rafael Benítez ebenfalls zum Umbau gezwungen aufgrund zahlreicher Ausfälle in seinem Kader. Er nahm insgesamt fünf Veränderungen vor.

Die Hausherren ergriffen sofort die Initiative, die Gäste zogen sich bereits in der Anfangsphase tief zurück und verteidigten mit einer eng gestaffelten Fünferkette gegen die anrennenden Blues. Die ersten Möglichkeiten zur Führung hatten bei den Londonern Reece James, Mason Mount und Christian Pulisic (6., 8., 11.). Ihren Meister fanden die Spieler von Thomas Tuchel jeweils im glänzend aufgelegten Jordan Pickford im Everton-Tor. Nach 20 Minuten stand ein Torschussverhältnis von 6:0 für die Blues zu Buche.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit betrieben die Londoner einen regelrechten Chancenwucher. Allein Mount hatte mehrere hochklassige Möglichkeiten zur Führung, scheiterte aber an Pickford oder dem eigenen Unvermögen (29., 36.). Mit einem 0:0 und 81 Prozent Ballbesitz für Chelsea ging es in die Pause.

Im zweiten Abschnitt machte Chelsea dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Es gelang Everton dennoch bis zur 70. Minute, die Null zu halten. Dann konnte Mount nach einer Kombination mit James eine Lücke in der Defensive der Toffees ausnutzen, um mit einem Schuss in die kurze Ecke das verdiente 1:0 zu erzielen. Mount wurde mit dem Treffer der jüngste Blues-Spieler, der in vier Premier-League-Spielen in Folge traf.

Der Schock für die Hausherren folgte in der 74. Minute, als Anthony Gordon einen Freistoß mit viel Schnitt in Richtung zweitem Pfosten trat. Der eingewechselte Saul Níguez verlor Jarrad Branthwaite aus den Augen, so dass dieser die Flanke mit der Fußspitze ins Tor verlängern konnte. In der Schlussphase rannte Chelsea an, konnte sich für den über weite Strecken dominanten Auftritt aber nicht mehr belohnen.

Die Stimmen zum Spiel:

Thomas Tuchel (Trainer FC Chelsea): "Natürlich ist es frustrierend, schon wieder eine Führung verspielt zu haben. Wenn wir schauen, was wir leisten müssen, um in Führung zu gehen und dann die Leistung sehen, die der Gegner zum Ausgleich benötigt, dann ist das schwer zu verdauen. Wir hätten mit zwei oder drei Treffern führen können, haben wirklich Gas gegeben. Natürlich haben bei uns einige wichtige Spieler gefehlt, wichtige Persönlichkeiten und Stammspieler. Aber das werde ich nicht als Ausrede durchgehen lassen."

Rafael Benítez (Trainer FC Everton): "Es gibt immer einen Plan für das Spiel und dann hängt es davon ab, wie die Spieler ihn umsetzen. Die Spieler, die Fans, der Geist der Blues, wie sie ihn nennen, dazu das Problem mit zahlreichen Ausfällen heute. Da mussten wir über den Geist, die Hingabe und Intensität kommen, gemeinsam gegen einen starken Gegner. Ich bin sehr zufrieden mit dem wichtigen Punkt. Jeder Spieler hat zu einhundert Prozent einen wichtigen Beitrag geleistet, was die Umsetzung des Plans heute anging. Jeder war heute zufrieden nach dem Abpfiff."

Jarrad Branthwaite (FC Everton): "Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, wie viel es mir bedeutet, für diesen Verein zu treffen. Gestern im Training haben wir noch gemeinsam an den Freistößen gearbeitet."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Pickford sichert Achtungserfolg der Toffees

Die Blues versuchten alles, rannten an und schossen aus allen Lagen auf das Tor von Jordan Pickford. Doch der 27-Jährige war an diesem Abend fast nicht zu überwinden. Mit neun starken Paraden, knapp 50 Ballkontakten und einem sehr sicheren Stellungsspiel war der Schlussmann der englischen Nationalmannschaft der Garant für den Punktgewinn seines Teams am Donnerstagabend.

Die Statistik: 27

Chelsea musste sich heute mit einem Punkt begnügen. Mit dem Remis wächst die Serie von ungeschlagenen Heimspielen gegen Everton zumindest aber auf 27 an. Das letzte Mal gewannen die Toffees 1994 in London (1:0).

