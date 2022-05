Die Sonderlizenz, die den Londonern in den vergangenen Monaten eine Teilnahme am Liga-Betrieb erlaubte, läuft am 31. Mai aus. Nach Informationen der "Financial Times" muss ein Verkauf bis kommenden Freitag feststehen.

Dieser muss schließlich durch die Premier League sowie die britische Regierung abgesegnet werden. Die Politik hatte durch Sanktionen gegen Abramowitsch wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und seinen Verbindungen zur russischen Regierung den Verkauf der Blues ins Rollen gebracht.

Doch laut "Daily Star" verlangt der Oligarch, dass sein Kredit an Chelsea in Höhe von 1,9 Milliarden Euro zurückgezahlt wird.

Angeblich sollen die Schulden von Chelseas Mutterkonzern Fordstam Ltd gegenüber der Firma Camberley International Investments beglichen werden.

FC Chelsea bald ohne Lizenz?

Genau dieses Unternehmen soll allerdings auch in Verbindung zu Abramowitsch stehen, der somit einen Teil seiner Milliarden-Investitionen doch noch zurückerhalten könnte. Dies will die britische Regierung jedoch mit allen Mitteln verhindern. Daher könnten die Minister einen Kauf durch Boehly, der offenbar 4,1 Milliarden Euro bot, oder ein anderes Konsortium ablehnen, wird in England spekuliert.

Kommt es somit zu keiner schnellen Einigung, erhält der Londoner Spitzenklub um Trainer Thomas Tuchel vermutlich keine neue Lizenz für die kommende Premier-League-Saison. Damit droht den Blues womöglich sogar der Zwangsabstieg.

